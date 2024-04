Stradner pas takimit të Macronit me Vuçiqin: Po përdor kartën e “miqësisë historike” për ta bindur Vuçiqin që të zgjohet

Stradner në një postim në “X”, i ka reaguar presidentit Macron i cili në një postim tha se “Franca është e përkushtuar për të ardhmen evropiane të Serbisë, një të ardhme që po shkruhet tashmë.”

Stadner ka shkruar se është qesharake të shohësh Macron që thotë se Franca është e përkushtuar ndaj të ardhmes evropiane të Serbisë, kur në fakt Vuçiq nuk dëshiron anëtarësim në BE.

“Ai dëshiron të jetë në “rrugën e BE-së” (siç e quan ai) dhe merr para evropiane për mbijetesën e tij politike, ndërsa bashkëpunon me Kinën dhe Rusinë”, ka shkruar ajo.

Analistja amerikane tutje ka thënë se lajmi i vetëm i mirë nga ky takim është se thuhet se Macron i ka kërkuar Vuçiqit që të vendos para drejtësisë personat që janë përgjegjës për sulmin në Banjskë.

“Le të shohim nëse Vuçiq do ta realizojë atë që ka premtuar. Nuk do të habitesha që Vuçiq i ka premtuar Macronit se do ta rregullonte këtë pas zgjedhjeve… vetëm për të blerë më shumë kohë”, ka shkruar Stradner.

Stradner tutje është shprehur se raportohet që presidenti serb, Aleksandar Vuçiq ka nënshkruar një kontratë të re në lidhje me avionët francezë Rafale.

“Vuçiq ka një histori të gjatë deklaratash mashtruese dhe të pavërteta, kështu që unë thjesht do të prisja dhe do të shikoja pasi nuk besoj se Macron do t’i shiste avionë pasi një krizë tjetër po shpërthen në rajon. Vuçiq nuk ka nevojë për tanke dhe avionë për të përmbushur objektivat e tij të sigurisë në Ballkan (ai vepron përmes grupeve paraushtarake). Megjithatë, atij i pëlqen të nënshkruajë kontrata mbrojtëse pasi e di që Perëndimi i do dollarët”, shkruan analistja amerikane.

Më tej ajo ka theksuar se presidenti fracnez, Emmanuel Macron ka një histori të gjatë në marrjen e disa vendimeve të tmerrshme të politikës së jashtme.

“Por dyshoj se ai nuk mund ta shohë Vuçiqn. Macron po përdor kartën e “miqësisë historike Serbi-Francë” me Vuçiqin në përpjekje për ta bindur atë të zgjohet. Kjo është mundësia e fundit e Vuçiqit për të rregulluar gjërat përpara se gjërat të përshkallëzohen përsëri në rajon”, ka shkruar Stradner.

Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka thënë se gjatë vizitës së tij në Francë, përkatësisht gjatë takimit me presidentin Emmanuel Macron kanë biseduar edhe për Kosovën.

Sipas mediave serbe, Vuçiq ka theksuar se me presidentin e Francës ka pasur një takim i cili ka zgjatur më shumë se tri orë.

“Mbrëmë ka pasur një bisedë me presidentin Macron, kemi ngrënë darkë dhe më pas kemi qenë vetëm deri në orën 23:15. Jam shumë i lumtur për rezultatet e atyre bisedimeve, sepse mundëm të diskutonim të gjitha aspektet e bashkëpunimit dhe të arrijmë disa marrëveshje konkrete”, citohet të ketë thënë Vuçiq.

