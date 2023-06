Stoltenberg sërish u bënë thirrje Kosovës e Serbisë për ulje të tensioneve

Për situatën në veri të Kosovës ka folur, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg.

Ai ka thënë se situata po e dëshmon se prania e NATO-s është e rëndësishme.

“Situata në Kosovë dëshmon se prania e NATO-s është e rëndësishme. Ne do të jemi besnikë ndaj mandatit që kemi sipas rezolutës së OKB-së dhe kemi rritur praninë tonë në Kosovë si përgjigje ndaj rritjes së sfidave të sigurisë. Prania jonë është për të siguruar lirinë e lëvizjes dhe mjedisit të sigurt për të gjithë qytetarëve në Kosovë. Në këtë drejtim, ne mbështesim edhe dialogun [midis Kosovës dhe Serbisë] dhe ftojmë palët që të përmbahen nga veprimet e njëanshme të cilat mund të përshkallëzojnë situatën”, tha ai.

Stoltberg u ka bërë thirrje Kosovës e Serbisë që t’i ulin tensionet dhe të bëjnë veprime për depërshkallëim të situatës.

“I ftoj palët të ulin tensionet dhe të kthehen në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Kjo është kyçe për qetësinë në Kosovë dhe për stabilitetin e gjithë rajonit”, tha shefi i NATO-s.

Këtë deklaratë sekretari I NATO-s e bëri pasi pas takimit që zhvilloi me presidentin e Malit të Zi, Millatoviq.

Me qëllim që të shtensionojë situatën, BE-ja më 22 qershor do të mbajë takime në Bruksel me liderët e Kosovës dhe Serbisë.