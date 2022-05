​Stoltenberg: Procesi i anëtarësimit të Finlandës në NATO do të ishte i qetë dhe i shpejtë

“Nëse Finlanda vendos të aplikojë, ata do të mirëpriten ngrohtësisht në NATO dhe procesi i pranimit do të jetë i qetë dhe i shpejtë,” tha ai, pasi Finlanda më herët njoftoi se do të aplikonte për t’u bashkuar me aleancën ushtarake “pa vonesë”.

“Finlanda është një nga partnerët më të afërt të NATO-s, një demokraci e pjekur, një anëtare e Bashkimit Evropian dhe një kontribuues i rëndësishëm për sigurinë euroatlantike”, shtoi Stoltenberg.