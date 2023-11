Stoltenberg: Po shqyrtojmë rritjen e përhershme të pranisë së NATO’s në Kosovë

Jens Stoltenberg, Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, gjatë konferencës për media në Prishtinë, tha se po zhvillohen diskutime mbi mundësinë e një rritjeje të përhershme të kontingjentit ushtarak të aleancës në Kosovë.

Kjo vjen pas incidenteve të dhunshme që u regjistruan në muajin shtator në veri, ku mbeti i vdekur një polic i Kosovës.

“Jemi në proces të vlerësimit të nevojës për një prezencë më të qëndrueshme të forcave tona, për të parandaluar çdo situatë që mund të sfugurojë nga kontrolli dhe të çojë në përshkallëzim të dhunës në Kosovë ose në rajonin më të gjerë. Ne jemi të përgatitur të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme. Momentalisht, janë duke u bërë rishikime të dispozitave që rregullojnë praninë tonë në terren,” deklaroi Stoltenberg, duke shtuar se NATO reagoi menjëherë pas incidentit në Banjskë, duke mobilizuar njësitë e rezervës për të forcuar praninë ushtarake atje.

Stoltenberg pohoi se shtimi i trupave në Kosovë deri në 1,000 ushtarë tregon angazhimin e thellë të NATO-s për të ruajtur paqen në rajon, siç është reflektuar nga vendosja më e madhe ushtarake e bërë në vite të aleancës.

Shefi i NATO-s u pyet për ndikimin e mundshëm rus në incidentet e fundit në veriun e Kosovës dhe për shqetësimet e NATO-s në lidhje me mundësinë e përshkallëzimit të situatës në një konflikt më të gjerë, Stoltenberg theksoi se aleanca ka investuar qëndrueshmërisht në paqen dhe stabilitetin e Kosovës dhe të gjithë rajonit qysh nga dekada e ’90.

“NATO po vazhdon të bëjë investime të konsiderueshme për sigurinë e këtij rajoni, sepse ne e kuptojmë se qëndrueshmëria dhe siguria e popullit këtu janë thelbësore për sigurinë e përgjithshme të aleancës,” nënvizoi Stoltenberg.

Ndryshe, vizita e Stoltenbergut në rajon vjen mes paralajmërimeve nga Ukraina se Rusia synon të nxisë konflikt mes shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Pas Kosovës, shefi i NATO-s më 21 nëntor do të qëndrojë në Serbi, ku është paraparë të takohet me presidentin serb, Aleksandar Vuçiq, dhe me kryeministren e këtij shteti Ana Bërnabiq.

Po të njëjtën ditë, do të vizitojë Maqedoninë e Veriut, shtet anëtar i NATO-s, ku do të takohet me krerët shtetërorë dhe do t’i drejtohet Kuvendit të këtij shteti.