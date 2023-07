Stoltenberg pas takimit me Vuçiq: Dhuna në veri la 93 ushtarë të lënduar

Stoltenberg ia ka thënë Vuçiqit se dhuna në Veri të Kosovës la të plagosur 93 pjesëtarë të KFOR’it.

Ai tha se Kosova dhe Serbia duhet të angazhohen në dialog,

“Mirë për t’u takuar @predsednikr për të diskutuar dhunën e fundit në veri të Kosovës, e cila la 93 trupat e KFOR‘it plagosur. NATO ka dislokuar trupa shtesë dhe zbaton mandatin e saj të #OKB-së në mënyrë të paanshme. Prishtina dhe Beogradi duhet të parandalojnë përshkallëzimin dhe të angazhohen në dialogun e lehtësuar nga #BE“, ka shkruar ai në Twitter.

Prej protestave të dhunshme të serbëve në Veri kishin mbetur të lënduar dhjetëra pjesëtarë të KFOR’it.

Good to meet @predsednikrs to discuss the recent violence in northern Kosovo, which left 93 @NATO_KFOR troops injured. #NATO has deployed extra troops & implements its #UN mandate impartially. Pristina & Belgrade must prevent escalation & engage in the #EU-facilitated dialogue. pic.twitter.com/2Ewq1UYmY3

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 19, 2023