Stoltenberg nuk e konsideron problematike afërsinë e Erdoganit me Hamasin Për sekretarin e Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg duket se nuk është problem afërsia e presidentit të Turqisë, Taip Erdogan me grupin palestinez Hamas, – i shpallur organizatë terroriste nga SHBA-ja dhe BE-ja – i cili aktualisht është në luftë me Izraelin. “Nuk është asnjëherë e lehtë kur kemi pikëpamje të ndryshme brenda aleancës”, ka…