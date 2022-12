Stoltenberg: NATO po e monitoron situatën në Kosovë me vëmendje të madhe Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, duke folur lidhur për tensionet e fundit mes Kosovës dhe Serbisë, ka thënë se NATO po e monitoron situatën me vëmendje të madhe. Stoltenberg, në një intervistë për “France 24”, ka komentuar situatën lidhur me luftën në Ukrainës dhe tensionet që janë përshkallëzuar në Kosovë ditëve të fundit. “NATO…