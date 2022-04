​Stoltenberg: Lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite

Duke folur përpara një takimi në Bruksel të ministrave të Jashtëm të aleatëve të NATO-s, Stoltenberg paralajmëroi gjithashtu se lufta në Ukrainë mund të zgjasë me vite.

“Ne nuk kemi parë asnjë tregues se presidenti Putin ka ndryshuar ambicien e tij për të kontrolluar të gjithë Ukrainën dhe gjithashtu për të rishkruar rendin ndërkombëtar, kështu që ne duhet të jemi të përgatitur për një afat të gjatë”, tha ai.

“Duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë se kjo mund të zgjasë për një kohë të gjatë, për shumë muaj apo edhe vite,” shtoi ai.

Ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s do të takohen të mërkurën dhe të enjten për të diskutuar rritjen e mbështetjes për Ukrainën.

Kievi ka bërë thirrje për tanke dhe avionë luftarakë në krye të sistemeve mbrojtëse të ofruara tashmë nga Perëndimi.

“Unë nuk do të hyj në të gjitha detajet e saktësisht se çfarë lloj pajisjesh armësh ofrojnë aleatët, por mund të them se tërësia e asaj që aleatët po bëjnë është domethënëse, dhe kjo përfshin disa sisteme më të rënda të kombinuara me sisteme më të lehta,” tha Stoltenberg.

Ai paralajmëroi se lufta në Ukrainë do të ketë implikime afatgjata të sigurisë për Evropën, pavarësisht se kur do të përfundojë.

“Ne kemi parë gatishmërinë e presidentit Putin për të përdorur forcën ushtarake për të arritur objektivat e tij. Dhe kjo ka ndryshuar realitetin e sigurisë në Evropë për shumë e shumë vite”, tha Stoltenberg.