Stoltenberg flet me Borrell: Jemi të zhgënjyer, përshkallëzimi duhet të shmanget Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka deklaruar se ka biseduar me Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Joseph Borrell, në lidhje me situatën në mes Kosovës dhe Serbisë. Stoltenberg theksoi se janë të zhgënjyer që nuk është arritur të zgjidhet mosmarrëveshja e targave, transmeton lajmi.net. Po ashtu…