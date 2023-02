Stoke Cityn e vizitojnë tifozët nga Norvegjia dhe Finlanda, Celina i takon të gjithë

Futbollisti i Kombëtares së Kosovës, Bersant Celina është bërë një nga lojtarët më të preferuar te skuadra e Stoke Cityt vetëm pak javë pasi u transferua në Angli.

Së fundmi klubin nga Championship e vizituan disa tifozë (fëmijë) nga Norvegjia dhe Finlanda, shkruan Lajmi.net

Lojtari kosovar, Celina ishte një prej tyre që shkoi për t’u takuar me ta dhe për të biseduar.

Sigurisht se Celina e njeh shumë mirë gjuhën norvegjeze dhe priti majftë mirë tifozët e vegjël të Stoke Cityt, duke i dhënë autografe dhe dhurata./Lajmi.net/

Bersant Celina & @js_browny were on hand to answer questions and sign autographs for young supporters & our visitors from Norway and Finland this afternoon 🤝 pic.twitter.com/O1NcI9uD6S

— Stoke City FC (@stokecity) February 23, 2023