“Stitchi gjithmonë zgjedh veten” – Limi flet se “çfarë do ketë” me Albën pas BBVK

Limi ka folur pas largimit nga Big Brother VIP Kosova. Ai e quajti eksperiencë të paharrueshme periudhën në Big, dhe tha se ka përjetuar anën më të zjarrtë dhe më të akullt. “Stitchi gjithmonë zgjedh veten, dhe normalisht, nganjëherë më duhet të zmbrapsem”, deklaroi ai.

ShowBiz

01/02/2026 09:03

