Stipe Mesic do të shpallet “Qytetar Nderi” i komunës së Gjilanit Komuna e Gjilanit do ta shpall “Qytetar Nderi” presidentin historik të Kroacisë, Stipe Mesic. Lajmin e ka bërë të ditur Lutfi Haziri me anë të një postimi, shkruan lajmi.net Haziri ka thënë se kjo u bë me propozim të asamblistëve të LDK-së dhe kryesuesit të Kuvendit Komunal. Në postimin e tij, Haziri ka kritikuar ekzekutivimin…