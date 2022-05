“Stërvitje vëllazërore”, ushtria e Kosovës dhe Shqipërisë ushtrojnë luftën me mortaja

Këtë po e dëshmon në mënyra të ndryshme, sidomos në ushtrime ushtarake që po i zhvillon me partnerët e ndryshëm.

Së fundmi FSK ka realizuar – testuar aftësitë me gjuajtje me artileri fushore – mortaja, gjatë një stërvitje të përbashkët me Ushtrinë Shqiptare.

Ministri i Mbrojtjes, Armend Mehaj ka publikuar një video nga këto ushtrime në faqen zyrtare të tij në Facebook.

Në videon e publikuar nga Mehaj, shihen ushtarë të FSK-së duke u trajnuar nga efektivët e Ushtrisë Shqiptare për gjendje dhe artileri fushore në qendrën stërvitore fushore të Forcave Tokësore të Republikës së Shqipërisë.

“Fuqisë tonë luftarake për mbrojtjen e vendit i bashkohet edhe zjarri i mortajave dhe istikameve të pamposhtura”, ka shkruar ministri Mehaj në Facebook.