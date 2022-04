Stërvitja e detajuar e Whyte para ndeshjes më Furyn

‘Body Snatcher’ aktualisht po përgatitet në Algarve për përballjen e tij me Fury që do të zhvillohet më 23 prill në stadiumin Wembley. Ai do të hyjë në ring për herë të parë që nga hakmarrja ndaj Alexander Povetkin marsin e kaluar.

Gjatë një videoje të publikuar së bashku me pushimin e fundit të heshtjes së Whyte, programi i tij i stërvitjes mund të shihet në një tabelë të bardhë ndërsa ai stërvitej me ekipin e tij në Algarve. Dita e Whyte filloi me boksin hije mbi tre raunde me pesha dore, të ndjekura nga tetë raunde pune në teknikë dhe boks teknik, transmeton lajmi.net.

“Unë kurrë nuk e kam parë atë të punojë kaq shumë. Ai është kaq i regjimuar, ai është kaq i rreptë, ne jemi në modalitetin spartan këtu. Më vjen shumë, shumë, shumë keq për Dillian Whyte natën. Ne e kemi hequr veten nga rrjetet sociale plotësisht, Tyson e bën këtë shumë herë për zënka, por për veten time si dikush që është shumë aktiv në mediat sociale”, shprehet motra e Whyte.

Whyte është rezervuar shumë të flasë për përballjen dhe për kundërshtarin e tij, duke ia lënë të gjitha kohës. /Lajmi.net/