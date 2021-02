Sterling bëhet vetëm lojtari i tretë që shënon 100 gola nën urdhrat e Guardiolas

Anglezi ka shkëlqyer në fitoren bindëse ndaj ish klubit, Liverpool, derisa shënoi golin e tretë, shkruan lajmi.net.

Me golin ndaj “Reds”, Sterling është bërë vetëm lojtar i tretë që arrin në shifrën e 100 golave nën urdhrat e teknikut spanjoll.

Para tij janë dyshja, Lionel Messi me 211 gola dhe bashkëlojtari Sergio Aguero me 120.

.@sterling7 is only the third player to score 100+ goals in all competitions under Pep Guardiola in his top-flight managerial career, after Lionel Messi (211) and @aguerosergiokun (120). Century.

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/mfGSsDrH8X

— Manchester City (@ManCity) February 7, 2021