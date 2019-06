Stefanoviq: Refuzimi i Prishtinës për ta hequr taksën mposht politikën e BE-së

Në një intervistë me TV Pink ai tha se BE-ja ose nuk e kupton se një humbje e tillë e kredibilitetit do ta dëmton atë, në fakt, disa vende paraqesin presion mbi Prishtinën për heqjen e taksës, por në fakt u thuhet që nuk duhet ta bëjnë atë, transmeton lajmi.net.

Me rastin e bisedës telefonike të presidentit serb Aleksandër Vuçiq me kancelaren gjermane, Angela Merkel mbi dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, që ishte temë edhe në Forumin e Bratisllavës, përkatësisht refuzimi i Prishtinës për heqjen e taksës mbi mallrat që importohen nga Serbia dhe zbatimi i Marrëveshjes së nënshkruar në Bruksel, Stefanoviq tha se ka dy këngë të ndryshme, “dy gjëra që dallojnë qartë në lidhje me të gjitha ato biseda”.

Në këtë kontekst, ai theksoi se Vuçiq drejton një politikë të mirë dhe të qëndrueshme që, siç tha ai, kjo tregon se po lufton për serbët dhe se Serbia do të merr diçka në Kosovë.

“Ju keni bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar stabilitet përmes bisedimeve, gjë që është shumë e rëndësishme jo vetëm për vendin tonë, por edhe për rajonin, për të siguruar paqe dhe investitorë të rinj.” E gjithë kjo është një parakusht për investitorët që vijnë, “tha Stefanoviq.

Ai shtoi se Vuçiq ishte në një situatë ku do të ishte më e lehtë për të që të ndiqte një politikë tjetër, një politikë që do të donin të gjithë, por kjo nuk do të jepte ndonjë rezultat, edhe pse atij do t’i sillte pikë politike.

Megjithatë, Stefanoviq vuri në dukje, se Vuçiq zgjodhi një politikë që ofron rezultate, edhe pse të vështira, dhe i lejon Serbisë të përparojë çdo vit.

“Për fat të keq, ne mund ta lexojmë këtë si një humbje të politikës së BE-së në Kosovë. BE-ja ka vendosur veten si garantues të marrëveshjes së Brukselit, por pamundësia e zbatimit dhe jo vetëm kjo, por edhe një mesazh i qartë nga udhëheqja e Prishtinës që thonë “për të pranuar marrëveshjen e Brukselit, gjithçka që kemi nënshkruar atje, gjithçka që kemi premtuar, gjithçka që është e garantuar, tani kemi ndryshuar mendjen, asgjë nuk është bërë, po e mposht Bashkimin Evropian”, tha Stefanoviq.

“Kjo është një situatë shumë e keqe për BE-në, kurrë nuk kam pritur shumë nga Prishtina, nuk jam i sigurt se ata kanë shumë kapacitete për të vendosur, por nuk është mirë as për serbët as për shqiptarët, veçanërisht për ata që kanë humbur fjalën. Kur e humbni fjalën, çfarë do të mbetet pas jush, “pyeti Stefanoviq. /Lajmi.net/