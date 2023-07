Stefan De Vrij rinovon zyrtarisht kontratën me Interin Mbrojtësi Stefan De Vrij do ta vazhdojë karrierën te skuadra e Interit. Reprezentuesi holandez dhe Interi kanë arritur marrëveshje për zgjatjen e kontratës, shkruan lajmi.net. Me kontratën e re De Vrij do të jetë i lidhur me klubin zikaltër deri në vitin 2025. Lajmin e ka konfirmuar klubi i Interit me anë të një komunikate…