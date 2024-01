“Steadfast Defender 2024” – NATO do të zhvillojë stërvitjen më të madhe në dekada NATO po fillon stërvitjen e saj më të madhe që nga Lufta e Ftohtë dhe do t’i testojë aftësitë e aleatëve evropianë për një konflikt të mundshëm me një vend si Rusia. Rreth 90.000 trupa do t’i bashkohen stërvitjeve “Steadfast Defender 2024” që do të zgjasin deri në muajin maj, tha të enjten komandanti suprem…