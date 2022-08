Stavileci ironizon me VV-në: E vonuan strategjinë e energjisë, do të mrekullohemi nga përmbajtja

Blerand Stavileci, Ish-ministër i Ekonomisë nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), ka thënë të martën se Qeveria e Kosovës nuk ka ende strategji për energjinë, përkundër asaj që po e konsumon gjysmën e mandatit.

“Imagjinoni, pas gati 3 vitesh ardhjeje në pushtet dhe gati gjysmë mandati të plotë, e as pas 50 ditësh përfundimi të diskutimeve publike, vendi jonë ende nuk ka strategji për energjinë”, ka shkruar ai në Facebook.

Ai po ashtu ka ironizuar me pushtetin për strategjinë e energjisë.

“Po shpresojmë e po imagjinojmë që nga kjo pritje e madhe do të mrekullohemi me përmbajtjen e saj. Një është e sigurt dhe t’jeni të bindur që me këto zgjidhje gjeniale që po priten energji do të kemi sa të dojmë, çmime të lira sa s’ka më dhe reduktime fare hiç”, ka thënë ai.

Kosova po përballet me krizë energjetike, njëjtë siç është përballur edhe dimrin e fundit.