Statistikat katastrofale të United që çuan në shkarkimin e Solskjaerit

Manchester United ishte në një krizë të thellë rezultatesh, duke regjistruar katër humbje në pesë ndeshjet e fundit në Premier Ligë.

“Djajtë e Kuq” pozicionohen momentalisht në pozitën e shtatë me 17 pikë të mbledhura pas 12 xhirosh, por disa statistika nga ‘OptaJoe’ tregojnë edhe më qartësisht krizën e United në të cilën ndodhet në të vërtetë.

17 – Manchester United ka fituar vetëm 17 pikë në 12 ndeshjet e para të ligës këtë sezon; starti i tyre i dytë më i keq në një sezon në Premier Ligë përpara vetëm 2019-2020 kur ata kishin 16 pikë, gjithashtu nën drejtimin e Ole Gunnar Solskjær.

17 – Manchester United have won just 17 points in their opening 12 league games this season; their second-worst start to a Premier League campaign, ahead of only 2019-20 when they had 16 points under Ole Gunnar Solskjær. Theme. pic.twitter.com/EwgDgAgzXX — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2021

21 – Në 12 ndeshje të sezonit të Premier Ligë, Manchester United ka pësuar 21 gola; ata kurrë më parë nuk kanë pranuar më shumë në këtë fazë të një sezoni në kompeticion.

21 – Through 12 games of the Premier League season, Manchester United have conceded 21 goals; they’ve never previously conceded more at this stage of a season in the competition. Wheel. pic.twitter.com/YleGFnzYuI — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2021

14 – Manchester United është në një seri aktuale prej 14 ndeshjesh radhazi në shtëpi pa një portë të paprekur; vetëm një herë në historinë e tyre “djajtë” kanë pasur një ecuri më të gjatë pa një portë të paprekur në shtëpi, midis prillit 1958 dhe marsit 1959 (21).

14 – Manchester United are on a current run of 14 consecutive home matches without a clean sheet; only once in their history having a longer run without a clean sheet at home, between April 1958 and March 1959 (21). Screams. pic.twitter.com/iKYppEKb26 — OptaJoe (@OptaJoe) November 21, 2021

Solskjaer u largua si trajner i United pas 165 ndeshjeve në shërbim, ku kishte 91 fitore, 40 humbje dhe 34 barazime. /Lajmi.net/