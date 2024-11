Statistikat e Lewandowskit, Yamal dhe Raphinha tashmë janë më të mira se ato të MSN pas 15 ndeshjeve të para të sezonit

Ata kanë grumbulluar gjithsej 53 gola kontribute (34 gola, 19 asistime) në 15 ndeshjet e para të sezonit.

Kjo është më e mirë se treshja legjendare e Lionel Messit , Luis Suarez dhe Neymar Jr që ka pasur ndonjëherë në 15 ndeshjet e para të sezonit.

Rikthimi më i mirë i MSN pas këtyre shumë ndeshjeve ishte 51 kontribute gola (30 gola, 21 asistime) në sezonin e tyre të fundit së bashku (2016/17).

Është e rëndësishme të mbani mend se në sezonin më të mirë të MSN-së në 2015/16, ata përfunduan me 204 kontribute, duke shënuar 131 gola dhe duke dhënë 73 asistime.

Kjo do të jetë një arritje pothuajse e pamundur për t’u kapur, por Lewandowski, Yamal dhe Raphinha me siguri do të bëjnë më të mirën e tyre për të imituar treshen më të madhe të të gjitha kohërave.