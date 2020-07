Statistika të COVID-19 në Kosovë, qytetet më të prekura dhe vdekjet për 1 milionë banorë

Deri më sot në Kosovë raste aktive me COVID-19 janë 2,118. Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Faik Hoti ka publikuar disa statistika të shtrirjes së COVID-19 në Kosovë si dhe numrin e personelit shëndetësorë që janë prekur nga ky virus.

Bazuar në të dhënat e fundit nga IKSHPK-ja, top pesë komunat që momentalisht kanë numrin më të madh të të infektuarave janë Prishtina me 1220 raste pozitive ku prej tyre 879 janë ende aktive, Vushtrria me 397 raste gjithsejtë prej tyre 104 raste ende aktive, Prizreni me 378 raste të konfirmuara pozitiv me COVID-19 ku prej tyre 151 ende janë aktive, Ferizaj me 324 të konfirmuar pozitiv me 181 raste aktive dhe e pesa si komuna më e prekur radhitet Gjilani me 252 raste gjithsejtë ku prej tyre 103 janë ende aktive.

Sipas këtyre statistikave 222 infermierë janë të sëmurë në Institucionin Shëndetësorë, 160 mjekë të sëmurë po ashtu në Institucionin Shëndetësorë, 11 mjekë dhe 13 infermierë janë sëmurë jashtë institucionit shëndetësorë. Të prekur me COVID-19 janë edhe 8 farmacistë, 2 teknik të farmacisë dhe 2 fizoterapeut.