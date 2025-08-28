Start tejet pozitiv për Dritën: Differdange mbetet me 10 lojtarë që në minutën e 3-të

28/08/2025 20:14

Ka nisur takimi mes Differdange-s dhe Dritës, i vlefshëm për fazën play-off të UEFA Conference League.

Skuadra nga Gjilani ka marrë një përparësi të hershme në ndeshje, pasi lojtari i Differdange-s, Andreas Buch, u ndëshkua me karton të kuq që në minutën e 3-të, transmeton lajmi.net

Ky zhvillim e rrit ndjeshëm mundësinë e kampionit të Kosovës për të siguruar kualifikimin në fazën e grupeve të garës evropiane./lajmi.net/

