Stafi i Google do të punojë nga shtëpia deri në korrik të vitit 2021

Kompania është kompania e parë e teknologjisë që angazhohet publikisht për të mbajtur politikat e saj të largëta të punës në 2021, në një përpjekje për t’i dhënë stafit më shumë qartësi se sa kohë do të punonin nga shtëpia, transmeton lajmi.net.

Kompanitë e tjera të teknologjisë, përfshirë Facebook dhe Twitter, janë zotuar të lejojnë që shumica e punonjësve të punojnë në distancë për një kohë të pacaktuar, edhe pasi të ndërpriten mbylljet e lidhura me koronavirusin.

Por asnjë kompani tjetër e shkallës Google nuk e ka dhënë një angazhim kaq të gjatë, sa që zyrat e saj do të qëndronin kryesisht të mbyllura.

Vendimi i Google do të prekë “gati të gjitha” rreth afro 200 mijë punonjës me kohë të plotë, të kontraktuar me punonjës të Google, tha WSJ. Sundar Pichai, shefi ekzekutiv i Google, mori vendimin pas një telefonate me drejtuesit javën e kaluar.

Z. Pichai atëherë bëri njoftimin në një email të dërguar për punonjësit këtë mëngjes, tha një zëdhënës i Google. “Për t’iu dhënë punonjësve aftësinë për të planifikuar përpara, ne po e zgjasim punën tonë vullnetare globale nga opsioni i shtëpisë deri më 30 qershor 2021 për rolet që nuk duhet të jenë në zyrë”, thuhet në një deklaratë. /Lajmi.net/