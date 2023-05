Stadiumi ‘Zahir Pajaziti’ me reflektorë nga sezoni 2023/24 Përmes një komunikate në faqen zyrtare, KF Llapi ka bërë të ditur se stadiumi ‘Zahir Pajaziti’ do të pajiset me reflektorë nga sezoni i ardhshëm 2023/24. Llapi ka njoftuar se ka dorëzuar në Federatën e Futbollit të Kosovës (FFK) projektin për rregullimin e mëtejmë të infrastrukturës sportive të stadiumit, transmeton lajmi.net. “Është dorëzuar projekti për…