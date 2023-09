Squid Game edhe në jetën reale, Netflix publikon trailerin dhe detajet

Transmetuesi gjithashtu konfirmoi se shfaqja do të ndalet më 22 nëntor. Më parë, ata zbuluan se ky spektakël do të shfaqej premierë në nëntor në eventin e tyre të tifozëve Tudu më herët këtë verë.

“Squid Game: The Challenge” është spektakli që mirëpret në garë 456 garues nga e gjithë bota që të përballen me sfida të ndryshme bazuar në serialin koreano-jugor, shkruan Variety.

Vetëm një fitues do të marrë në shtëpi çmimin prej 4.56 milionë dollarësh.

“Megjithëse versioni real i ‘Squid Game’ nuk është çështje jete apo vdekjeje, ka ende shumë në tension” thuhet në hyrjen e emisionit.

“456 lojtarë do të garojnë për të fituar 4.56 milionë dollarë, çmimi më i madh në para në historinë e spektakleve të televizionit. Nëpërmjet një sërë lojërash, çdo lojtar do të shtyhet në kufijtë e tij dhe do të detyrohet të pyesë veten se sa larg do të shkojë për të fituar, me aleanca oportuniste, strategji të pafavorshme dhe tradhti në të njëjtën kohë”.

Megjithatë, seriali tashmë është zhytur në polemika pasi garuesit kërkuan ndihmë mjekësore gjatë xhirimit, i cili u zhvillua në Mbretërinë e Bashkuar gjatë një të papriture.

Variety raportoi në atë kohë se një numër konkurrentësh – të cilët nuk ishin paguar për pjesëmarrjen e tyre në seri – u rrëzuan në xhirime nga një kombinim i të ftohtit dhe lodhjes.

Siç transmeton Telegrafi, spektakli është prodhuar nga Studio Lambert – e njëjta kompani pas shfaqjes së lojës hit “The Traitors” – dhe “The Garden”.