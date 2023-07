Sqarim i FFK-së për klubet e Ligës së Dytë

Federata e Futbollit e Kosovës dëshiron të sqarojë të gjitha klubet e Ligës së Dytë, por edhe klubet e ligave tjera se nuk duhet të shqetësohen për të ardhmen e tyre dhe funksionimin e garave.

Përkundër sfidave të kohëve të fundit me tërheqjen e vërtetimeve për sponsorizim, FFK është duke punuar në bashkëveprim me institucionet përkatëse për të zgjidhur këtë çështje, në mënyrë që të gjitha klubet të kenë mundësinë të përfitojnë nga Ligji i Sponsorizimit.

FFK e kupton rëndësinë e sponsorizimeve për klubet, si një burim i rëndësishëm financiar për funksionimin e tyre, prandaj është duke bërë përpjekje të mëdha që sa më parë ta zgjidhë çështjen që lidhet me tërheqjen e vërtetimeve të sponsorizimit.

Federata është e vendosur të krijojë një mjedis të përshtatshëm për zhvillimin e futbollit dhe do të vazhdojë të qëndrojë afër klubeve e t’i ndihmojë ato në të gjitha format, siç ka bërë deri më tash, duke i dhënë rëndësinë e duhur funksionimit të garave dhe masivizimit të futbollit në të gjitha viset e vendit.

Duke qenë e vetëdijshme për sfidat që mund të hasin klubet, FFK nuk do të lejojë shuarjen e tyre, siç po trumbetohet nga njerëz që nuk ia duan të mirën as klubeve e as futbollit, por do të vazhdojë t’i mbështesë ato, duke punuar së bashku në tejkalimin e të gjitha vështirësive.

Në fund, FFK i inkurajon klubet që të vazhdojnë të punojnë me përkushtim për edicionin e ri të garave, teksa për të gjitha problemet që hasin rrugës Komiteti Ekzekutiv dhe Administrata e FFK-së do të jenë në vazhdimësi në shërbim të tyre për t’i tejkaluar ato.