S’pritej: Me kë është martuar Juliana Nura Xhuli është personazh mjaftë i përmendur në media rozë. Puna e saj e bënë që të jetë mjaftë aktive në rrjete sociale e sidomos Instagram. Xhuli me një ask në Instastory i është përgjigjur një pyetje: “Kur do mu martu me fitness” Xhuli me modesti i ktheu përgjigjen dhe e bëri publike: “Veq jam martu…