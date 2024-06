“S’po shkoj askund” – Lajçak nuk ndalet: Deri në fund të mandatit do të merrem me dialogun Kosovë-Serbi I dërguari i posaçëm i Bashkimit Europian, Miroslav Lajçak tha se nuk është afër fundit të mandatit të tij si i ngarkuar për t’u marrë me dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. “Puna ime vazhdon” dhe “nuk do të shkoj askund”, i tha ai platformës “sbunker”, ku tregoi se po punon për hapat e ardhshëm në…