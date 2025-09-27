S’po guxon t’a çel gojën për skandalin me krimba- Peci në një tubim i “gjuhet” mediave: Portale të blera e të shantazhuara

Skandali i peshkut të ngrirë me krimba është tema më e diskutuar në dy ditët e fundit. Por, ministri në detyrë i Bujqësisë, Faton Peci nuk po guxon t’a çel gojën për këtë skandal, përkundër që është në kuadër të ministrisë së tij, shkruan lajmi.net. Mirëpo, ai po i vazhdon tubimet e tij në kaudër…

27/09/2025 19:26

Skandali i peshkut të ngrirë me krimba është tema më e diskutuar në dy ditët e fundit.

Por, ministri në detyrë i Bujqësisë, Faton Peci nuk po guxon t’a çel gojën për këtë skandal, përkundër që është në kuadër të ministrisë së tij, shkruan lajmi.net.

Mirëpo, ai po i vazhdon tubimet e tij në kaudër të garës për kryetar të Mitrovicës së Jugut.

Peci para qytetarëve, nuk po ka çka me ju prezantu qytetarëve, por po merret me mediat e portalet, duke i sulmuar se po kritikohet.

“Portalet të shantazhuar e të blera që shajnë, shpifin…”, dëgjohet duke thënë Peci para qytetarëve në një tubi, duke tentuar të arsyetoj skandalet që po i zbulohen çdo ditë e më shumë./lajmi.net/

