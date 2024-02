“S’po e mbrojmë dinarin”, Hovenier: Ne jemi të shqetësuar për ndikimin e Rregullores së BQK tek minoritetet

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeff Hovenier, në një bashkëbisedim me gazetarë, ka folur për çështjen e dinarit dhe qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Rregulloren e re të BQK-së.

Hovenier ka sqaruar pozicionin e SHBA-së, duke thënë se nuk janë duke e sfiduar përgjegjësinë apo autoritetin e Bankës Qendrore të Kosovës dhe as s’janë duke e mbrojtur dinarin, por se qëndrimi amerikan për këtë çështje lidhet vetëm me shqetësimin e Washingtonit zyrtar për ndikimin që Rregullorja e BQK-së ka tek minoritetet, në mënyrë të veçantë tek serbët lokalë dhe për mënyrën se si ajo rregullore është implementuar.

“Më lejo të sqaroj atë që mendoj që është keqkuptuar apo atë se për çfarë komuniteti ndërkombëtar shqetësohet. Siç kam thënë unë disa herë dhe zyrtarë të tjerë amerikanë kanë thënë, ne nuk jemi duke sfiduar përgjegjësinë apo autoritetin e BQK, ne s’po provojmë të mbrojmë dinarin, SHBA-ja s’merr qëndrim se cila monedhë qarkullon në Kosovë, është për autoritetet e Kosovës të vendosin”, ka thënë Ambasadori Amerikan, raporton Gazeta Express.

Diplomati amerikan ka sqaruar se pse SHBA-ja mendon që çështja e dinarit duhet te diskutohet në kuadër të dialogut, duke përmendur këtu edhe Planin e Ahtisarit dhe zotimet e bëra nga Kosova, zotimet të cilat Hovenier thotë se kanë qenë edhe arsye pse SHBA ka përkrahur pavarësinë e Kosovës, e që lidhen me kujdesin e veçantë të Kosovës për minoritetet.

“Ajo çfarë ne shqetësohemi është krejtësisht ndryshe, që e kemi thënë disa herë dhe që kërkon diskutim në dialog, dhe është çështja se si Rregullimi I BQK-së ka hyrë në fuqi dhe ndikimi i një Rregulloreje të tillë tek minoritetet dhe minoritetet e prekshme në Kosovë, përfshirë serbët etnik në Kosovë. Pse kemi thënë që është çështje e dialogut është shumë e qartë, sepse është.

Nën Planin e Ahtisarit, nën kushtet nën të cilat Kosova ka marrë përkrahjen tonë për pavarësi, janë bërë zotime për lidhur me mbrojtjen speciale dhe rregullimet specifike për minoritetet në Kosovë, një nga to ka qenë që Serbia do të jetë në gjendje që të ushtrojë të drejtën për të dhënë përkrahje sociale për individët dhe për shërbime sociale, si arsimi dhe shëndetësi. Mënyra se si e bën këtë Serbia është çështje bilaterale e rëndësishme. Shqetësimi ynë ka qenë me mënyrën se si Qeveria e ka miratuar këtë Rregullim. Ka qenë në mënyrë të ngutshme”, ka thënë Hovenier.

Ai tutje ka shtuar se Rregullorja e re e BQK-së është bërë pa folur me serbët lokalë dhe pa përgatitje paraprake.