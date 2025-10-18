Spitali i Prizrenit: Nëna dhe bija që u plagosën nga bashkëshorti, në gjendje stabile

Dy viktimat, nëna dhe bija që u therën me thikë në orët e para të së premtes nga bashkëshorti, përkatësisht babai, janë në gjendje stabile shëndetësore. Lajmin e ka bërë të ditur shefi i Emergjencës në Spitalin e Prizrenit, Hekuran Veçgishti. Ai njoftoi se gjendja e dy pacienteve është stabile, anipse të dyja gjenden në…

Lajme

18/10/2025 11:53

Dy viktimat, nëna dhe bija që u therën me thikë në orët e para të së premtes nga bashkëshorti, përkatësisht babai, janë në gjendje stabile shëndetësore.

Lajmin e ka bërë të ditur shefi i Emergjencës në Spitalin e Prizrenit, Hekuran Veçgishti.

Ai njoftoi se gjendja e dy pacienteve është stabile, anipse të dyja gjenden në përkujdesje intensive.

Të premten, Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti për Krime të Rënda, ka njoftuar se rreth orës 00:20, policia ka pranuar dhe intervenuar për një rast të dhunës në familje në rrugën “Rexhep Kabashi” në Prizren.

“Gjatë intervenimit, në hyrje të banesës është identifikuar dhe arrestuar i pandehuri i cili është shoqëruar në stacionin policor për procedura të mëtejme”, u bë e ditur në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

October 18, 2025

QKUK: Pacienti që mbeti i plagosur në Pejë është gjendje stabile

October 18, 2025

Njëri nga të plagosurit e djeshëm në Pejë, jashtë rrezikut për jetë

October 18, 2025

Prishtinë: Arrestohet pasi sulmoi policët me tjegull

October 18, 2025

​Zgjedhje të reja në dimër? KQZ: Sfidë, por do të veprojmë...

October 18, 2025

Balla e nis ditën me pamje nga protesta në Tiranë: Në...

October 18, 2025

Policia e Kosovës vizitoi Policinë e Bullgarisë

Lajme të fundit

QKUK: Pacienti që mbeti i plagosur në Pejë është gjendje stabile

Njëri nga të plagosurit e djeshëm në Pejë, jashtë rrezikut për jetë

Prishtinë: Arrestohet pasi sulmoi policët me tjegull

​Zgjedhje të reja në dimër? KQZ: Sfidë, por...