Spitali i Pejës për vrasjen në Klinë: Viktima erdhi pa shenja jete
Një person ka mbetur i vrarë sot në fshatin Bokshiq të Klinës nga të shtënat me armë zjarri. Spitali i Përgjithshëm i Pejës bëri me dije se viktima, i lindur në vitin 1977, ka arritur atje pa shenja jete. Ekipet mjekësore dhe organet kompetente po vijojnë veprimet e nevojshme për hetimin e rastit. Postimi: Sot,…
Një person ka mbetur i vrarë sot në fshatin Bokshiq të Klinës nga të shtënat me armë zjarri.
Spitali i Përgjithshëm i Pejës bëri me dije se viktima, i lindur në vitin 1977, ka arritur atje pa shenja jete.
Ekipet mjekësore dhe organet kompetente po vijojnë veprimet e nevojshme për hetimin e rastit.
Postimi:
Sot, rreth orës 15:30, në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë është sjellë një person i lindur në vitin 1977, i plagosur me armë zjarri.
Pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor, personi ka ardhur pa shenja jete.
Rastit i janë përgjigjur organet kompetente dhe janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme.