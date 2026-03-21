Spitali i Pejës për vrasjen në Klinë: Viktima erdhi pa shenja jete

21/03/2026 18:43

Një person ka mbetur i vrarë sot në fshatin Bokshiq të Klinës nga të shtënat me armë zjarri.

Spitali i Përgjithshëm i Pejës bëri me dije se viktima, i lindur në vitin 1977, ka arritur atje pa shenja jete.

Ekipet mjekësore dhe organet kompetente po vijojnë veprimet e nevojshme për hetimin e rastit.

Postimi:

Sot, rreth orës 15:30, në Spitalin e Përgjithshëm në Pejë është sjellë një person i lindur në vitin 1977, i plagosur me armë zjarri.

Pavarësisht përpjekjeve të ekipit mjekësor, personi ka ardhur pa shenja jete.

Rastit i janë përgjigjur organet kompetente dhe janë duke u ndërmarrë veprimet e nevojshme.

Artikuj të ngjashëm

March 21, 2026

‘‘Tri herë në Shqipëri për armë’’, i vrari në Klinë ishte...

March 21, 2026

Vrasja në Bokshiq të Klinës, Policia dhe Prokuroria dalin me komunikatë

March 21, 2026

Nesër zhvillohet gara e vrapimit ‘‘Kosova në Lëvizje’’, policia njofton se...

March 21, 2026

Kancelari gjerman e kritikon kryeministrin hungarez Orban: Shkeli besnikërinë

March 21, 2026

SHBA godet objektiv iranian, Pentagoni: “Kërcënimi ndaj Ngushticës së Hormuzit është...

March 21, 2026

Bombarduesit amerikanë vazhdojnë të përdorin bazën RAF Fairford në Britani

Lajme të fundit

Muriqi: Një lojtar si unë duhej ta shënonte penalltinë

‘‘Tri herë në Shqipëri për armë’’, i vrari...

Vrasja në Bokshiq të Klinës, Policia dhe Prokuroria dalin me komunikatë

Nesër zhvillohet gara e vrapimit ‘‘Kosova në Lëvizje’’,...