Spitali i Pejës konfirmon vdekjen e gruas nga Istogu që u plagos nga arma e zjarrit
Spitali i Pejës, ka njoftuar se ka vdekur gruaja e plagosur nga arma e zjarrit.
Në njoftim, theksohet se viktimat kishte arritur në spital në gjendje të rëndë shëndetësore, raporton lajmi.net
Në njoftim po ashtu bëhet e ditur se, nga spitali janë bërë përpjekjet maksimale për t’ia shpëtuar jetën pacientes, por që ka rezultuar pa sukses.
Njoftimi:
NJOFTIM PËR MEDIA DHE OPINIONIN PUBLIK!
Spitali i Përgjithshëm në Pejë njofton opinionin publik se sot kemi pranuar një paciente e plagosur me armë zjarri, në gjendje shumë të rëndë shëndetësore.Menjëherë pas pranimit, ekipet kujdestare, të përkrahura edhe nga ekipet e gatishmërisë, kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme mjekësore dhe reanimuese, duke u përpjekur maksimalisht për ti shpëtuar jetën pacientes.
Përkundër angazhimit intensiv dhe profesional të stafit shëndetësor, fatkeqësisht pacientja nuk ka arritur tu mbijetojë plagëve të marra.Shprehim ngushëllimet tona më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e së ndjerës./Lajmi.net/