Spitali i Gjakovës: Denoncuesi që u ankua se një paciente vdiq nga moskujdesi, shpifi – ajo ishte pa vetëdije qe tri vjet
Lajme
Spitali i Gjakovës “Isa Greza” ka reaguar në lidhje me ankesat të një personi që e akuzoi spitalin se gruaja me të cilën bashkëjetonte vdiq nga trajtimi i pandërgjegjshëm mjekësor.
Ankesën ai e kishte raportuar në Policinë e Kosovës, e cila atë e përfshiu në raportin 24-orësh sot.
“Ankuesi mashkull kosovar, ka raportuar se ka ndërruar jetë viktima femër kosovare me të cilën ka bashkëjetuar, i njëjti dyshon se ka pasur trajtim të pandërgjegjshëm mjekësor. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë dërgohet në IML për obduksion”, tha sot policia.
Por, këtë po e hedh poshtë Spitali i Gjakovës, i cili tha se denoncuesi “nuk është pjesë e familjes së pacientes” dhe se ajo ka më shumë se tri vjet që është pa vetëdije dhe se është trajtuar “në përputhje të plotë me protokollet mjekësore të aplikueshme për raste të tilla”.
“Lidhur me raportimet në media për rastin e ndodhur në Spitalin e Gjakovës, sqarojmë sa vijon: Pacientja M.R. ka qenë në gjendje komatoze (pa vetëdije) për më shumë se tre vite dhe gjatë gjithë kësaj periudhe ka qenë e shtrirë në Kujdes Intensiv Qendror. Për tri vite me radhë, pacientja është trajtuar nga mjekët dhe infermierët e kujdesit intensiv, në përputhje të plotë me protokollet mjekësore të aplikueshme për raste të tilla”, tha spitali.
Spitali e akuzoi denoncuesin se pati në qëllim njollosjen e punës së stafit mjekësor.
“Denoncuesi nuk është pjesë e familjes së pacientes. Deklaratat e tij nuk përputhen me faktet dhe paraqesin tentativë të qëllimshme për të njollosur punën e stafit mjekësor, i cili për tri vite ka ofruar kujdes të pandërprerë, profesional dhe të përgjegjshëm. Edhe pse Kujdesi Intensiv operon me rregulla strikte për vizitorët, për shkak të ndjeshmërisë së rastit janë bërë tolerime të kontrolluara, dhe familjarët kanë qenë të pranishëm në Kujdes Intensiv Qendror gjatë gjithë kohës sa ka jetuar pacientja. Nuk është detyrë e jona të hyjmë në çështje të brendshme familjare dhe askush nuk mund të përfitojë duke shpifur apo duke manipuluar opinionin me deklarata të pavërteta”.
Spitali i Gjakovës ka kërkuar që të trajtohet rasti nga organet kompetente dhe të mos e ”lejojë baltosjen” ndaj këtij institucioni.
“Kërkojmë që organet kompetente — Inspektorati Shëndetësor, Policia dhe Prokuroria — ta trajtojnë rastin me seriozitet dhe të mos lejojnë baltosjen e punës së punëtorëve shëndetësorë për interesa personale të askujt”./