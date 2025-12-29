Spiropali uron Kurtin: Shqipëria dhe Kosova ecin së bashku në rrugën Europiane
Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme, Elisa Spiropali ka ndarë urimet e saj për popullin e Kosovës dhe Albin Kurtin për ditoren në zgjedhjet e përgjithshme.
Në një postim në rrjetet sociale, Spiropali shprehet se ‘Shqipëria dhe Kosova ecin së bashku krah për krah, me një zemër, një zë dhe në rrugë europiane, sepse ajo që na bashkon është me e madhe se çdo kufi’, shkruan TopChannel.
“Urime popullit të Kosovës për zgjedhjet e zhvilluara me maturi, qetësi dhe përgjegjësi qytetare, një shprehje e pjekurisë demokratike që na bën krenarë.
Përgëzime Lëvizjes Vetëvendosje dhe Kryeministrit Albin Kurti për fitoren e arritur dhe besimin e marrë nga qytetarët, si dhe të gjithë spektrit politik për fushatën e standardet e arritura.
Shqipëria dhe Kosova ecin së bashku krah për krah, me një zemër, një zë dhe në rrugë europiane, sepse ajo që na bashkon është me e madhe se çdo kufi“, shprehet ajo.