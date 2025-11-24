Spiropali dhe homologu kroat flasin për marrëveshjen Shqipëri-Kroaci-Kosovë
Lajme
Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë, Elisa Spiropali, është pritur nga homologu i saj kroat, Gordan Grlië Radman. Ajo ka deklaruar se, gjatë takimit me Ministrin e Punëve të Jashtme dhe Evropiane të Kroacisë, ka diskutuar edhe për bashkëpunimin në fushën e sigurisë përmes marrëveshjes trilaterale Shqipëri–Kroaci–Kosovë.
“Pritja nga kolegu dhe miku, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Europiane, Gordan Grlië Radman, për ta çuar bashkëpunimin mes dy vendeve tona në një nivel të ri institucional, duke nisur me përgatitjen e Mbledhjes së Parë Ndërqeveritare, mbajtjen e Komisionit të Përbashkët për Marrëdhënie Ekonomike, me qëllim nxitjen e shkëmbimeve tregtare dhe rritjen e investimeve. Diskutuam për prioritetet e konektivitetit në rajon, ku rëndësi e veçantë iu kushtua ndërlidhjes në infrastrukturë dhe energji, si dhe bashkëpunimit në siguri përmes marrëveshjes trilaterale Shqipëri-Kroaci-Kosovë”, ka shkruar ajo në Facebook’.
Sipas saj, Kroacia mbështet fort ambicien e Shqipërisë për të mbyllur negociatat me BE dhe përparimi i Shqipërisë është një shembull tipik i meritës në rrugën drejt integrimit europian.