SPERTK kërkon mbështetje nga Kuvendi i Kosovës: Nëse buxheti i RTK-së nuk trajtohet me urgjencë, do ta adresojmë në Gjykatë Kushtetuese Sindikata e Punëtorëve të RTK-së përmes një komunikate për media ka shprehur zhgënjimin e saj të thellë ndaj të gjitha legjislaturave të Kuvendit të Kosovës, të cilat deri më tani nuk kanë arritur ta zgjidhin statusin e RTK-së. Sipas SPERTK-së, miratimi i një ligji të ri që do të rregullonte çështjet e pronës dhe financimit…