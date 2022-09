Spektakël në “Rock in Rio”, Dua Lipa mahnit me performancën e saj Dua Lipa, performoi mbrëmjen e kaluar në festivalin “Rock in Rio”, në Brazil. Dita e shtatë e festivalit të nëntë “Rock in Rio” kishte për qëllim fuqizimin e grave artiste dhe performuan emra të mëdhenj si: Rita Ora, Megan Thee Stallion dhe Macy Grey nga Shtetet e Bashkuara dhe Ivete Sangalo e Ludmilla, transmeton lajmi.net.…