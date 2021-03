Spektakël në palestrën “Minatori”, Sigal Prishtina triumfon ndaj Trepçës

Sigal Prishtina e nisi më mirë ndeshjen, por xehetarët nuk u dorëzuan, transmeton lajmi.net.

Sigal Prishtina avancoi në dy çerekë, ndërsa Trepça avancoi në një dhe një tjetër u ndanë baras.

Basketbollistët më të mirë për Sigal Prishtinën ishin, Jonson me 22 pikë, gjashtë kërcime dhe nëntë asistime dhe Mack me 21 pikë dhe një kërcim.

Për Trepçën shkëlqyen, Drilon Hajrizi me 20 pikë, 18 kërcime dhe një asistim dhe Koljevic me 20 pikë një kërcim dhe 13 asistime.

Rezultati i katër çerekëve, Trepça – Prishtina: (13-19), (19-19), (28-24) dhe (20-23).

Rezultati përfundimtar, Trepça 80-85 Prishtina.

Tani me këtë fitore, Prishtina ngjitet në pozitën e pestë me 32 pikë, ndërsa Trepça në pozitën e gjashtë me 32 pikë poashtu./Lajmi.net/