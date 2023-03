Spektakël në palestrën ‘1 Tetori’, Prishtina fiton derbin ndaj Trepçës Prishtina arriti të fitojë derbin spektakolar ndaj Trepçës. Prishtina mposhti Trepçën me rezultat 78 – 75, shkruan lajmi.net. Ndeshja nisi me lojë të baraspeshuar nga skuadrat. Çereku i parë u mbyll në favor të Trepçës, me katër pikë diferencë. Edhe në të dytin mitrovicasit ishin më të mirë, duke e vazhduar edhe më tej diferencën.…