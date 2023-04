Spektakël në ‘Olimpico’, Roma skuadra e fundit që siguron gjysmëfinalen në Europa League

Romakët mposhtën 4 me 1 skuadrën nga Holanda, Feyenoord në një ndeshje tejet interesante, shkruan Lajmi.net

Në pjesën e dytë u shënuan tre gola. Fillimisht ishin vendasit që me golin e Spinazzolas kaluan në epërsi. Por në minutën e 80’të, mysafirët barazuan rezultatin dhe ishin afër kualifikimit tujtje.

Roma go 3-2 up on aggregate👀 #UEL #RomaFeyenoord pic.twitter.com/kNu2krS1hw

Por në skenë doli Paulo Dybala, që në minutën e 89’të shënoi për shifrat 2 me 1 dhe kështu e çoi ndeshjen në vazhdime.

Kurse në minutat shtesë, skuadra e Jose Mourinhos doli të jetë më e përgatitur dhe shënoi edhe dy gola tjerë. Ishte El Shaaraëy dhe Pellegrini që shënuan për shifrat 4 me 1.

Kujtojmë që në gjysmëfinale janë kualifikuar edhe skaudrat, si: Sevilla, Juventus dhe Bayern Leverkusen, kjo e fundit do të jetë kundërshtar i Romës në gjysmëfinale./Lajmi.net/

Roma seal it up, second successive European semi-finals for Jose Mourinho 👏#UEL #RomaFeyenoord pic.twitter.com/mBzAQVbt9V

— 101 Great Goals (@101greatgoals) April 20, 2023