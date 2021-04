Spektakël golash në “Diego Maradona Stadium”, Napoli triumfon ndaj Lazios

Napoli arriti ta mposht konkurrentin direkt për Ligën e Kampionëve, Lazion në kuadër të xhiros së 32-të të Serie A, shkruan lajmi.net.

Lorenzo Inzigne shënoi gol nga penaltia në min (7’), i ndjekur nga Politano në min (12’).

Pjesa e parë përfundoi me avantazhin prej dy golave të Napolit.

Në pjesën e dytë, Napoli vazhdoi me paraqitje të mirë.

Insigne shënoi golin e dytë personal dhe të tretin për Napolin në min (53’) pas një asistimi nga Hysaj.

Mertens shënoi në min (65’) golin e katërt.

Por, Lazio reagoi me dy gola të shpejtë.

Immobile shënoi (70’) dhe Milinkovic Savic min (74’). Por, Victor Osimhen e thelloi sërish rezultatin, ai shënoi gol në min (80′).

Rezultati përfundimtar, Napoli 5-2 Lazio./Lajmi.net/

Mertens equals the most goals scored in Serie A by a Napoli player with a bang 💥 pic.twitter.com/I51ZjTVJzH

— Fifty-Fifty Football (@fiftyfiftyfb) April 22, 2021