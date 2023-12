Specialsët edhe njëherë para derës së Qeverisë: Kësaj here u bashkohet edhe Sindikata e PK Sindikata e Policisë së Kosovës ka konfirmuar se do t’i bashkohet protestës së nesërme të paralajmëruar nga Njësiti Special Intervenues (NJSI) në orën 12:00 para ndërtesës së Qeverisë së Kosovës. Kryetari i Sindikatës së Policisë së Kosovës, Imer Zeqiri ka konfirmuar për KosovaPress se do të marrin pjesë në protestë së bashku me NJSI-në. Ai…