Specialja shqipton urdhrin për dëmshpërblim të viktimave kundër Salih Mustafës Trupi Gjykues i Dhomave të Specializuara në Hagë do të mblidhet sërish këtë të enjte. Duke filluar nga ora 12:00 ky trup do të shqipton urdhrin për dëmshpërblim të viktimave në çështjen gjyqësore kundër ish-pjesëtarit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Salih Mustafës, njofton Klankosova.tv. Kujtojmë se me 18 dhjetor Mustafa është dënuar të nga Gjykata…