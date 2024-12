Specialja pretendon se Thaçi dha udhëzime nga qelia në Hagë për të ndikuar dëshmitarët

Gjykata e Hagës ka publikuar aktakuzën e re të konfirmuar kundër ish-presidentit Hashim Thaçi, Hajredin Kuçit, Isni Kilajt, Bashkim Smakajt e Fadil Fazliut. Të pestit akuzohen për pengim të drejtësisë dhe për ndikim tek dëshmitarët.

Në aktakuzë ku Dhomat e Specializuara të Hagës kanë listuar ato që pretendojnë se janë faktet e tyre të aktakuzës, tregojnë për bisedat që Hashim Thaçi ka pasur me Fadil Fazliun gjatë kohës kur ky i fundit e kishte vizituar ish-presidentin në qendrën e paraburgimit në Hagë. Sipas aktakuzës, Thaçi i ka dhënë të njëjtit informacione konfidenciale për dëshmitarët e rastit dhe i ka dhënë udhëzimet Fazliut që duhet t’i përcillte tek një dëshmitar. Kjo ka ndodhur 2 korrik të vitit 2023.

“Hashim THAÇI dhe Fadil FAZLIU diskutuan edhe për mënyrën e dhënies së udhëzimeve të THAÇIT dhe ranë në marrëveshje që djali i Fadil FAZLIUT, Fahri Fazliu, të kontaktonte dëshmitarin 1 për caktimin e një takimi. Fadil FAZLIU dhe Fahri FAZLIU ishin takuar më parë me dëshmitarin 1 më 2 qershor 2023, pasi kishin shkëmbyer mesazhe në telefon më 26 qershor 2023. Më 3 korrik 2023, Fahri FAZLIU shkëmbeu mesazhe me dëshmitarin 1 për organizimin e një takimi midis Fahri FAZLIUT, Fadil FAZLIUT dhe dëshmitarit 1 më vonë atë ditë, në përputhje me udhëzimet e Hashim THAÇIT për Fadil FAZLIUN”, thuhet në aktakuzë.

Tutje thuhet se më 3 shtator 2023, Thaçin në Hagë e kishte vizituar Hajredin Kuçi. Aktakuza thotë se përgjatë këtij takimi, Thaçi i kishte dhënë udhëzime për t’ia përcjellë dëshmitarit të Zyrës së Prokurorit të Specuializuar, lidhur me atë se si duhej të dëshmonte çdo dëshmitar.

“Më 3 shtator 2023, Hajredin KUÇI vizitoi Hashim THAÇIN në qendrën e paraburgimit. Gjatë vizitës Hashim THAÇI i dha Hajredin KUÇIT udhëzime të hollësishme për t’ia përcjellë dëshmitarit të ZPS-së, [REDAKTUAR] ([REDAKTUAR] ose ‘dëshmitari 5’), [REDAKTUAR] ([REDAKTUAR] ose ‘dëshmitari 2’) dhe [REDAKTUAR] ([REDAKTUAR] ose ‘dëshmitari 6’) lidhur me si duhej të dëshmonte çdo dëshmitar”, thekson aktakuza.

Sipas aktakuzës, Kuçi në mënyrë të përsëritur ka konfirmuar dhe është pajtuar me udhëzimet e marra nga Thaçi lidhur me ndikimin ndaj dëshmitarëve dhe ka dhënë sugjerime në lidhje me udhëzimet që duhej t’iu jepeshin dëshmitarit 5 dhe 6.

Aktakuza po ashtu tregon që Kuçi është takuar të paktën një herë me dëshmitarin 5 për të diskutuar dëshminë e dëshmitarit 5.

“Hajredin KUÇI në mënyrë të përsëritur konfirmoi dhe/ose u pajtua me udhëzimet e Hashim THAÇIT lidhur me ndikimin ndaj dëshmitarëve dhe dha sugjerime në lidhje me udhëzimet që duhej t’u jepeshin dëshmitarit 5 dhe dëshmitarit 6. Hajredin KUÇI gjithashtu konfirmoi se kishte takuar më parë dëshmitarin 5 të paktën një herë për të diskutuar dëshminë e dëshmitarit 5.”, shkruhet në dokumentin e publikuar nga Specialja.

Po ashtu në aktakuzë përmendet edhe një takim në qendrën e paraburgimit të Thaçit me Bashkim Smakajn, në shtatorin e vitit 2023, ku thuhet se ish-presidenti kosvoar ka dhënë informacione konfidenciale dhe udhëzime lidhur me dëshmtiarin 2.

Specialja tregon se Smakaj gjithashtu e kishte vizituar Thaçin një muaj më vonë, dhe se në kontrollin që i ishte bërë makinës së Smakaja, ZPS ka gjetur një dokument ku është trajtuar çështja e dëshmisë që pritej të jepte dëshmitari 2, me një verzion të ngjarjeve që përputhej me udhëzimet që Thaçi i kishte dhënë në qendrën e paraburgimit në Hagë gjatë shtatorit.

“Gjatë kontrollimit të makinës së Bashkim SMAKAJT më 30 tetor 2023, ZPS-ja gjeti një dokument ku trajtohej tema e dëshmisë që pritej të jepte dëshmitari 2, me një version të ngjarjeve që përputhej me udhëzimet e dhëna nga Hashim THAÇI gjatë vizitave në qendrën e paraburgimit më 9 shtator dhe 7 tetor 2023”, thuhet në aktakuzë.

Sipas Speciales, Thaçi njëjtë ka vepruar edhe gjatë vizitës që i kishte bërë Isni Kilaj në qendrën e paraburgimit në Hagë, duke i dhënë udhëzimet lidhur me dëshmitarin 4. Specialja tregon që gjatë kontrollit të vendbanimit të Isni Kilajt më 2 nëntor 2023 ishin gjetur materiale që përmbanin informata konfidenciale të Dhomave të Specializuara dhe të dhëna identifikuese për dëshmitarët e mbrojtur, përfshirë edhe emrat e dëshmitarëve.

“Gjatë një kontrollit të vendbanimit të Isni KILAJT më 2 nëntor 2023, ZPS-ja gjeti materiale që përmbanin informacion konfidencial për proceset e DHSK-së dhe të dhëna identifikuese të dëshmitarëve të mbrojtur, përfshirë edhe emrat e dëshmitarëve. Konkretisht ZPS-ja gjeti mes mbeturinave të KILAJT faqe të grisura të deklaratave të mëparshme të dëshmitarit 4, ndër të cilat edhe një pjesë së cilës Hashim THAÇI iu referua gjatë vizitës së 6 tetorit 2023. ZPS-ja gjeti gjithashtu edhe fletë fletoreje që përmbanin, ndër të tjera, përmbledhje të dëshmive të pritshme të dëshmitarëve aktualë dhe të mëparshëm të ZPS-së, bashkë me kodet e tyre të dëshmitarit. Shënimet e gjetura në vendbanimin e KILAJT përmbajnë informacion që përkon me informacionin në përmbledhjet konfidenciale që iu bënë të njohura THAÇIT në kuadër të çështjes Thaçi dhe të tjerët”, thuhet në aktakuzë.

Aktakuza e ngarkon Thaçin dhe të tjerët edhe më përpjekje të pengimit të personave zyrtarë, duke e konsideruar Thaçin si drejtuesin e grupit.