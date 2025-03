Specialja nuk lejon Thaçin në varrimin e babait, Rama: Gjykatë e turpshme

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama e cilësoi vendimin si një “nivel të ri të ulët” nga një gjykatë që, sipas tij, e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë dhe të drejtat demokratike në fjalë boshe.

“Një nivel i ri i ulët nga një gjykatë e turpshme, që e ka kthyer drejtësinë ndërkombëtare në një farsë, të drejtat demokratike në fjalë boshe dhe vullnetin e mirë të Parlamentit të Kosovës në bumerangun më brutal!”, shkroi Rama.

Më herët, Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (OVL-UÇK) ka shprehur indinjatë dhe revoltë ndaj vendimit të Gjykatës Speciale, e cila, sipas saj, ka refuzuar kërkesën për lirimin e ish-presidentit kosovar, Hashim Thaçi, për të marrë pjesë në ceremoninë mortore dhe për t’i dhënë lamtumirën e fundit babait të tij.

Ky vendim është cilësuar nga OVL-UÇK si një shkelje flagrante e të drejtave themelore të njeriut dhe një akt që kundërshton vlerat universale të humanizmit dhe drejtësisë. “Të ndalosh një bir që t’i japë nderimin e fundit babait të tij, është një akt i dhimbshëm që cenon dinjitetin dhe ndjenjat më të thella njerëzore”, thuhet në reagimin e OVL-së.

Gjithashtu u është bërë thirrje institucioneve ndërkombëtare, organizatave të të drejtave të njeriut, si dhe institucioneve dhe faktorit politik në Kosovë e Shqipëri, që të reagojnë fuqishëm dhe të ndërmarrin masa kundër shkeljes së të drejtave themelore.

“OVL-UÇK e konsideron këtë veprim si një akt të qëllimshëm dhe dashakeq të Gjykatës Speciale, e cila synon të poshtërojë dhe të degradojë jo vetëm Thaçin dhe familjen e tij, por të gjithë ish luftëtarët dhe vlerat për të cilat ata luftuan, në shenjë hakmarrje për mungesën e provave për inkriminimin dhe dënimin e drejtuesve të UÇK-së”.

Ndryshe, ceremonia e varrimit të Haxhi Thaçit, babait të ish-drejtuesit politik të UÇK-së, i cili është duke u gjykuar për krime të prenteduara të luftës, do të mbahet më 18 mars, në fshatin Burojë të Skenderajt.

Për ndarjen e tij nga jeta kanë shprehur ngushëllime figura politike dhe personalitete të rëndësishme të jetës publike në vend.

A new low from a shameful and shameless tribunal that has turned international justice into a charade, democratic rights into empty words, and the goodwill of the Kosovo Parliament into the most brutal of boomerangs! pic.twitter.com/yfzQt2Vw9t

— Edi Rama (@ediramaal) March 17, 2025