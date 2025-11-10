Specialja lë në fuqi kufizimin e vizitave të paprivilegjuara të Thaçit
Dhomat e Specializuara të Kosovës, njoftojnë se në rastin “Thaçi dhe të tjerët”, vepra kundër administrimit të drejtësisë, mbetet në fuqi kufizimi i vizitave të paprivilegjuara të Thaçit. “Në vendimin e bërë publik Gjykatësja e Procedurës Paraprake në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët për akuzat lidhur me administrimin e drejtësisë, urdhëroi që kufizimi mbi…
Lajme
Dhomat e Specializuara të Kosovës, njoftojnë se në rastin “Thaçi dhe të tjerët”, vepra kundër administrimit të drejtësisë, mbetet në fuqi kufizimi i vizitave të paprivilegjuara të Thaçit.
“Në vendimin e bërë publik Gjykatësja e Procedurës Paraprake në çështjen gjyqësore Thaçi dhe të tjerët për akuzat lidhur me administrimin e drejtësisë, urdhëroi që kufizimi mbi vizitat e paprivilegjuara, i vendosur ndaj Hashim Thaçit në fillim të këtij viti, të mbetet në fuqi”.
“Gjykatësja Marzhori Masëlo konstatoi se kufizimet mbeten të nevojshme për të parandaluar çdo nxjerrje të mëtejshme të paligjshme të informacionit konfidencial në lidhje me dëshmitarët dhe se ato janë proporcionale dhe në përputhje me të drejtat e të akuzuarit. Kufizimet rishikohen çdo tre muaj pas raporteve nga Administratorja e DHSK-së, ndërsa raporti i radhës pritet më 24 nëntor 2025”, njofton Specialja.