Specialja edhe këtë javë në pushim, seancat fillojnë javën tjetër Dhomat e Specializuara të Kosovës (Specialja), me seli në Hagë, edhe këtë javë janë në pushim dimëror. Pushimi dimëror i Dhomave të Specializuara ka filluar më 23 dhjetor 2024 dhe do të zgjasë deri më 10 janar 2025. Seancat pritet të rifillojnë më 13 janar 2025. Javën e ardhshme, seancat do të vazhdojnë me çështjen…