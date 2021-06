Speciales i pengon fushata “Liria ka Emër” në përkrahje të luftëtarëve të UÇK-së

Zyra e Prokurorit të Specializuar në Hagë po synon që ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Rexhep Selimin e Jakup Krasniqin t’i lë edhe për një kohë të pacaktuar në paraburgim, ani pse nuk ka asnjë indikacion se kur do të fillojë gjykimi ndaj tyre. ZPS ka dërguar sërish disa parashtresa në Gjykatën Speciale me pretendimet e saja për zgjatjen e paraburgimit ndaj krerëve të UÇK-së. Përveç “provave” të pretenduara, Prokuroria atje është marrë edhe me disa çështje krejt të jashtme, që nuk kanë të bëjnë asgjë me procesin ligjor.